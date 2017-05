Obiettivo quarto posto per la Lazio: "Mi darebbe molto fastidio arrivare quinto. Come ho detto abbiamo fatto un campionato tale che dobbiamo arrivare assolutamente quarti. Non ci cambierebbe molto a livello di Europa League, visto che siamo già qualificati. Ma avendo vinto entrambe le volte con l'Atalanta meriteremmo di arrivare quarti". Queste le parole di Inzaghi nell'ultima conferenza stampa stagionale, tra mercato e futuro: "I big via? La società sta intensificando la comunicazione con loro, sta facendo di tutto per accontentarmi".

Sul rinnovo e il futuro

"Per il rinnovo c'è la volontà da entrambe le parti di continuare. Dalla società ho avuto ampie garanzie, la rosa sarà qualitativa e competitiva sui tre fronti. Ma abbiamo ancora una partita importantissima. Abbiamo preferito parlarne a campionato finito, dobbiamo prima finire. Abbiamo cominciato bene, dobbiamo onorare il campionato fino al termine". Sui big che potrebbero andare via: "Abbiamo tantissimi giocatori, è normale che per aprire un ciclo bisogna fare in modo che i migliori rimangano. La società sta intensificando la comunicazione con loro, sta facendo di tutto, ci sarà una trattativa, ci sarà da parlare. Le parti dovranno trovare un accordo, so che la società farà di tutto per accontentarmi". E ancora, sul proprio futuro: L'ho detto in tempi non sospetti. Allenare la Lazio è il mio grande sogno, sono riuscito a realizzarlo, con il lavoro svolto negli anni passati e in questi ultimi 12 mesi grazie anche al lavoro del mio staff. Io ho detto che da entrambe le parti c'è la voglia di andare avanti insieme e questa cosa avverrà. Ma abbiamo un'altra partita, la prossima settimana si farà tutto".