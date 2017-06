Una scommessa nata per gioco. "Ad un certo punto un giornalista mi chiede 'Ma lei che cosa sarebbe disposto a fare per potersi salvare?' Come se io dovessi convincere altre persone che credevo in quello per cui stavo lavorando. Quindi non bastava dire guardate che io lavoro, studio, notte e giorno perché ci siamo dati quell’obiettivo e ci voglio arrivare. No, tu devi in qualche modo fare qualcosa di eclatante per far credere che ci credi. Il paradosso sta qui. Quindi ho partecipato a questo paradosso e ho detto che sarei stato disposto ad andare da Crotone a Torino. Lo faccio perché quello che prometto mantengo sempre. Non so quanto durerà ma ce la farò. E cercherò di dare a questa scelta anche un signi­ficato, voglio farla diventare un modo per essere utile agli altri", parla così Davide Nicola, allenatore del Crotone, nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport.