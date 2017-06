"Bonucci sarà il leader della Juve"

E ancora, su Leonardo Bonucci. Allegri parla dell'esclusione in Champions League: "In quel momento particolare era giusto fare così. Ci sono momenti in cui è giusto chiudere un occhio e dei momenti in cui gli occhi vanno tenuti entrambi aperti. Lui aveva sbagliato, avevo sbagliato anche io, infatti mi sono autopunito, ed era giusto che Leo stesse fuori. E’ stata una partita importante e decisiva e se anche avessimo perso dopo avremmo avuto la forza per vincerne altre dieci. Contro il Porto abbiamo giocato bene - conclude Allegri sempre su Sky Sport, in "Mister Condò" - poi dopo due giorni Bonucci è rientrato, è importante, straordinario e soprattutto deve capire che sarà il futuro leader dello spogliatoio della Juventus."

"Balotelli ha buttato tanti anni"

Dalla Juve al Milan, con cui Allegri ha vinto lo Scudetto nel 2011. Tra i tanti giocatori allenati, poi, anche quel Mario Balotelli che giorni fa ha rinnovato col Nizza. E che forse, secondo Allegri, ha "buttato tanti anni": "Mario poteva diventare un giocatore davvero importante. La responsabilità è la sua, un giorno gli ho detto “Mario, ti diverti a giocare a calcio o no? Lui mi ha chiesto perché. E io gli ho risposto così. Se c’è da correre non corri, se c’è da giocare la partitella non ti diverti. Fallo allora, hai qualità importanti. Penso che abbia buttato via tanti anni”.