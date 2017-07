Juventus, che festa a New York: c'è anche Pirlo

La Juventus fa tappa a New York: è cominciato il tour made in USA dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Nella notte tra venerdì e sabato, subito il primo grande evento della tournée: al MetLife Stadium si giocherà la super sfida con il Barcellona. Accoglienza in grande stile per la squadra, arrivata nella tarda serata italiana di giovedì nella “Grande Mela”: tanti i tifosi ad accoglierla all’aeroporto JFK, poi immediatamente giro di eventi sponsor, durante il quale Buffon e compagni sono stati abbracciati dal grande calore della città (circa 500 i fans). Tra i tanti volti presenti nel primo tour di NY, anche quello di Andrea Pirlo, un ex di lusso che oggi gioca proprio nella MLS americana: l’ex centrocampista ha approfittato dell'occasione per salutare i vecchi compagni e mostrare loro uno scorcio della città. Non sono mancati, poi, i palleggi in piazza insieme a Claudio Marchisio e Douglas Costa, sotto gli occhi divertiti dei presenti. Un fuori programma, questo, apprezzato dai bianconeri, che poi si sono concessi agli autografi e alle foto nella serata organizzata per promuovere il marchio Juventus negli USA.