Roma, blitz in Inghilterra: i nomi del mercato

“Siamo pochi”, questo il chiaro messaggio lanciato da Spalletti alla dirigenza della Roma. Servono rinforzi ai giallorossi per continuare la marcia in Serie A e in Europa League. Dopo la cessione di Iturbe (in prestito con diritto di riscatto al Torino) e i soldi incassati dal riscatto anticipato di Iago Falque, sempre dal Toro, parte la caccia grossa ai possibili nuovi acquisti per gennaio.

London Calling - In primis serve il sostituto di Salah, partito con l’Egitto per la Coppa d’Africa. Il blitz di giovedì di Massara a Londra è orientato proprio alla ricerca di un uomo per quel ruolo. Il ds giallorosso ha guardato mercoledì da vicino Tottenham-Chelsea, terminata 2-0. Dei Blues piace molto Charly Musonda, tornato dal prestito al Betis dove non ha trovato spazio. Ma Conte, prima di dare l’ok alla cessione, vuole osservarlo con attenzione o almeno cercare un suo sostituto. Si è parlato anche dell’ex Barcellona Gerard Deulofeu con l’Everton, cercato con insistenza anche dal Milan. Il suo profilo sarebbe adatto per l’esterno. La terza pista “inglese” porta a Sofiane Feghouli, 27enne algerino del West Ham che piace ai giallorossi.



Allarme Manolas? - Attenzione all’Inghilterra, però. Non solo acquisti, dalla Premier League potrebbe arrivare una candidata per Kostas Manolas. L’Everton ha intenzione di provarci e c’è stato già un primo approccio tra la società di Liverpool e l’entourage del difensore greco.