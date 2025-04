Inter, Francesco Pio Esposito rinnova fino al 2030

L'attaccante classe 2005 - attualmente in prestito allo Spezia - ha prolungato l'accordo con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2025. Fino a questo momento ha realizzato 14 gol in 27 presenze

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Francesco Pio Esposito. L'attaccante - attualmente in prestito allo Spezia - ha prolungato fino al 30 giugno 2030. In questa stagione ha totalizzato fino a questo momento 27 presenze e 14 reti con la maglia del club ligure in Serie B. Nella scorsa stagione invece ne aveva realizzate 3 in 38 presenze. Francesco Pio Esposito - nato a Castellamare di Stabia il 28 giugno 2005 - ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell'Inter (così come i fratelli Sebastiano e Salvatore), approdando nella squadra Primavera allenata da Chivu nel 2022/2023 (16 reti e 41 presenze). L'Inter ha blindato il suo giovane talento, nell'attesa di capire in quale squadra giocherà nella prossima stagione.