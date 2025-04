Nella 32^ giornata di Serie A il Genoa di Vieira affronta il Verona. In conferenza stampa l'allenatore rossoblù ha parlato anche del suo futuro rispondendo anche alle voci che nei giorni passati lo davano in lizza per la panchina della Roma

Patrick Vieira lo scorso novembre è arrivato sulla panchina del Genoa, risollevando le sorti di una squadra che sembrava destinata alla retrocessione. La salvezza aritmetica è a un passo, è riuscito a conquistare 28 punti in 19 gare, con la concreta possibilità di finire nella parte sinistra della classifica. Sebbene ci sia un contratto biennale che lo lega al Genoa, negli ultimi giorni il suo nome è finito nella rosa dei possibili futuri allenatori della Roma. In conferenza stampa però Vieira ha fatto catenaccio: "Il futuro nel calcio è sempre una cosa difficile. Sappiamo tutti che la vita di un allenatore è quei 95', per me la cosa importante è rimanere concentrati sul nostro obiettivo che è la Serie A. Non voglio perdere focus ed energia ma posso dire che non ho mai parlato con nessun altro club".