L'egiziano - in scadenza il 30 giugno 2025 - ha rinnovato per due stagioni il contratto col Liverpool. "Ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e di goderci il mio calcio" le sue prime parole dopo la firma del nuovo accordo

Ufficiale il rinnovo di contratto (in scadenza il prossimo 30 giugno) di Mohamed Salah col Liverpool. L'attaccante egiziano ha prolungato l'accordo per ulteriori due stagioni col club inglese. L'ex giocatore della Roma è alla sua ottava stagione in Inghilterra, dopo essersi trasferito nell'estate 2017 portando 42 milioni di euro nelle casse giallorosse. "È fantastico, ho passato gli anni migliori della mia carriera qui. Ho giocato otto anni ad Anfield - ha commentato Salah -, speriamo che diventino 10. Vorrei dire ai tifosi che sono molto, molto felice di rimanere. Ho firmato perché credo che possiamo vincere molti grandi trofei insieme". Salah con la maglia dei Reds ha collezionato 394 presenze con 243 goal segnati. Nel suo palmares una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, una FA Cup, 2 coppe di lega inglesi, una Supercoppa d'Inghilterra e una Premier League. Molto vicino al rinnovo anche un altro giocatore del Liverpool, il difensore olandese Virgil van Dijk.