Tutto fatto per il passaggio di Gagliardini all'Inter. Dopo un incontro nel pomeriggio tra le due società sono stati definiti gli ultimi dettagli: arriverà in prestito per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il giocatore nel pomeriggio era stato convocato per la partita contro la Juventus di Coppa Italia, ma ha ricevuto la notizia durante il viaggio verso Torino. Seguiranno aggiornamenti