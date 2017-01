Gagliardini-Inter, è fatta: mercoledì le visite

Accordo totale - Un accordo che è stato raggiunto in tutti i dettagli e che pertanto porterà Gagliardini ad iniziare presto una nuova esperienza. Il costo dell’affare è stato fissato a 2 milioni di euro per il prestito, mentre il riscatto sarà di 20 milioni di euro più bonus. Si chiude così una giornata curiosa per il classe 1994, che quest’oggi si è allenato con l’Atalanta in vista della gara di domani sera allo Juventus Stadium contro i bianconeri di Allegri. E curioso è stato anche il modo in cui il giocatore è stato raggiunto dalla notizia: Gagliardini ha saputo dell’intesa tra le parti in pullman mentre con la squadra di Gasperini era diretto proprio nel ritiro torinese dell’Atalanta. Presente nella lista dei convocati per il match, stava raggiungendo Torino con quella che presto diventerà la sua ex squadra, una volta arrivato verrà riportato a Milano in macchina. Le visite mediche sono già state fissate per domani mattina, poi arriverà anche la firma sul contratto.



Addio all'Atalanta - Dalla concentrazione per la partita degli ottavi di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus (in cui comunque non avrebbe giocato come già domenica contro il Chievo) e la chiusura dell’operazione che da settimane lo vede al centro del mercato. Gagliardini sta per salutare definitivamente l’ambiente bergamasco, l’incontro tra l'agente e l’Inter ha avuto esito positivo e così è arrivata anche la fumata bianca che consegnerà il centrocampista a Stefano Pioli. Soddisfatto per l’esito della trattativa anche Giuseppe Riso, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per come è andata ma aspettiamo le visite mediche prima di dire che è chiusa. In ogni caso c'è grande soddisfazione. Il prezzo del cartellino troppo alto? L'Inter ha preso il futuro del calcio italiano, Roberto è un giocatore importante ed è giovane".