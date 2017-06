Dopo i primi due squilli di inizio mercato, in casa Milan tiene banco la questione del rinnovo di Gigio Donnarumma, specie dopo la super proposta da oltre 4 milioni che la società gli ha recapitato nei giorni scorsi. Mentre la dirigenza rossonera è in attesa di una sua risposta - dovrebbe arrivare dopo gli impegni con la Nazionale, prima della partenza per l’Europeo U21 - ad alimentare l’intrigo ci pensa il Real Madrid, che ha proprio Donnarumma tra gli obiettivi per rinforzare la squadra del futuro. Sarebbe proprio questo uno dei motivi per cui il portiere rossonero, insieme al suo agente Mino Raiola, non ha ancora preso una posizione precisa su ciò che sarà della sua carriera: in questi giorni si cercherà di capire fino a che punto i Blancos si spingeranno per strapparlo alla mega offerta del Milan. L’opportunità di sposare un progetto con quello del Real è chiaramente intrigante e quindi Gigio vuole prendersi ancora del tempo per capire dove poter indirizzare questa parte della sua carriera. Il discorso Donnarumma-Real Madrid si innesta anche su altri discorsi che riguardano un triangolo Madrid-Manchester-Milano. Anche lo United vuole infatti Morata, che il Real venderebbe, ma che vorrebbe legare all’acquisto di David De Gea, portiere dei Red Devils.