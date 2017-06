Pronta un'offerta per Skriniar

Occhi in difesa per i nerazzurri, l'obiettivo numero uno è Milan Skriniar della Sampdoria, centrale difensivo classe '95. Arrivato dallo Zilina a gennaio 2016, lo slovacco si è messo in mostra nello scorso campionato con 33 presenze. E adesso lo vuole l'Inter di Spalletti, pronta a formulare un'offerta di 10 milioni di euro per portarlo a San Siro. Mollata la pista Tete, quindi, il primo obiettivo per la difesa diventa lui, la trattativa è in stato avanzato, tant'è che come contropartita potrebbe essere inserito anche Nagatomo, ma al tempo stesso anche Gianluca Caprari (l'anno scorso in prestito a Pescara). Per sostituire Skriniar, infine, Giampaolo vorrebbe un giocatore che già conosce il campionato italiano: in lizza Ranocchia, Tonelli e Chiriches del Napoli. Riguardo Dalbert Henrique invece, terzino del Nizza classe '93, c'è ottimismo: manca ancora l'intesa coi francesi (quella col giocatore è già stata trovata).

Contatti con l'agente di Borja Valero

Manovre a centrocampo per l'Inter: quest'oggi, infatti, l'agente di Borja Valero - regista della Fiorentina - ha iniziato a fare da tramite fra i club per trovare le condizioni giuste affinché l'ex Villarreal possa passare all'Inter ed iniziare una nuova sfida. Contatti in corso.