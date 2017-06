Andrea Conti obiettivo principale per la fascia destra, il Milan continua a lavorare per arrivare all’esterno dell’Atalanta. Dopo Kessié, quindi, i rossoneri vogliono acquistare dalla società del presidente Percassi anche il calciatore attualmente impegnato con la Nazionale under 21 negli Europei che si stanno disputando in Polonia. Il classe ’94 ha già accolto con piacere questa possibilità, si trasferirebbe volentieri al Milan e ha già dato l’ok ai rossoneri attraverso il suo agente Giuffredi. Quest’ultimo, nella giornata di oggi, ha incontrato proprio l’Atalanta per parlare del futuro del suo assistito e per spingere, ovviamente, per la cessione ai rossoneri. Summit avvenuto con il presidente Percassi in persona, intenzionato ad ottimizzare al massimo anche questa cessione dal punto di vista economico. L’incontro si è concluso lasciando delle sensazioni positive, si va nella giusta direzione. Ma ora è necessario un contatto ufficiale tra le due società per arrivare al definitivo accordo.

Nuova offerta in arrivo dal Milan

In questa fase, infatti, è stato l’agente del calciatore Giuffredi a curare i rapporti tra le due società, con l’obiettivo di avvicinare le parti. Ora toccherà al Milan fare il prossimo passo, presentando all’Atalanta una proposta ufficiale che soddisfi il presidente Percassi. E questa arriverà presto: i nerazzurri riceveranno un’offerta di 23/24 milioni, cifra che si avvicina di parecchio a quella chiesta inizialmente. I rossoneri continuano quindi a lavorare per Andrea Conti e, dopo il sì del calciatore, contano di convincere presto l’Atalanta a dare il via libera alla cessione. E, dopo Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez e Andrè Silva, potrebbe essere proprio il terzino classe ’94 il quinto rinforzo di questa sessione estiva di calciomercato per Vincenzo Montella.