Il messaggio di Gigio

L'euforia (iniziale) del Milan è stata dettata, come detto, da un messaggio scritto proprio su Instagram da parte di Donnarumma, in cui il portiere, scusandosi per aver pubblicato un Tweet in difesa di Raiola, ha annunciato il suo amore per i rossoneri: "Oggi con un mio Tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso", aveva ammesso Donnarumma nel suo post, poi cancellato. "Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l'Europeo, incontrerò la Società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo". La bontà del messaggio - che escluderebbe, dunque, la debole pista che porta all'hackeraggio - è ulteriormente confermata se si considera che tra i "like" al post erano presenti anche quello di suo fratello e di suo cognato.