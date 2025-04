L'avventura a Liverpool di Momo Salah e Virgil Van Dijk è destinata a continuare. Secondo quanto riporta The Times, infatti, a un passo dalla scadenza il club avrebbe trovato l'intesa con entrambi i giocatori per rinnovare i contratti e scongiurare una partenza a zero in estate. L'egiziano in particolare aveva mosso qualche perplessità nei mesi scorsi in merito alle tempistiche della società per la trattativa sul rinnovo, ma l'accordo a questo punto sia con l'ex Roma che col difensore olandese sembra sempre più vicino. Così come ormai a portata di mano per i Reds è la conquista della Premier League, alla prima stagione con Arne Slot alla guida. Confermare due dei loro fuoriclasse anche per l'anno prossimo sarebbe il primo regalo per l'allenatore per puntare in futuro all'obiettivo Champions League.