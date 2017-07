La volontà del Milan è quella di chiudere l’affare entro lunedì e la strada sembra spiana perchè accada. La trattativa per portare Hakan Calhanoglu, giovane fantasista del Bayer Leverkusen, in rossonero è ormai più che avviata verso la sua conclusione. Siamo alle battute finali, in cui i club stanno discutendo sui dettagli. Quelli relativi al prezzo sono già stati tutti fissati: il Milan pagherà al club tedesco circa 21 milioni di euro di fisso per il cartellino del giocatore turco, a cui si sommeranno anche dei bonus legati a obiettivi specifici del classe 1994. In queste ore un nuovo scambio di email per discutere proprio deii bonus, ultimo tassello prima della stretta di mano: filtra ottimismo e la dirigenza rossonera sembra ormai pronta ad annunciare il suo sesto acquisto della campagna di calciomercato estiva.

Donati: "Calhanoglu un giocatore speciale"

A raccontare il talento del turco è stato Giulio Donati, ex giocatore dell'Inter e compagno di Calhanoglu due anni fa al Bayer Leverkusen: "Hakan è un ragazzo speciale - ha raccontato l'esterno oggi al Mainz - riesce sempre a farsi voler bene da tutti. Ha come specialità le punizioni e sa fare molti assist: il suo ruolo ideale è quello dietro le punte, perchè sa come fare passaggi filtranti e come muoversi nello spazio. Il soprannome che ormai lo accompagna da tempo è Freistoßgott, ovvero "dio delle punizioni": ha un destro micidiale da fuori area. Per il Milan sarebbe un giocatore importante, capace di adattarsi anche spostato sulla fascia nel 4-3-3".