"Perisic? Spalletti ci ha chiesto di tenerlo e noi vogliamo accontentarlo, se il giocatore dimostrerà di avere le giuste motivazioni. Il Manchester United lo vuole fortemente ma conosce le nostre idee e quindi vedremo ciò che accadrà nei prossimi giorni: il prezzo dei giocatori dell’Inter lo fa l’Inter. E non abbiamo bisogno di vendere", un messaggio chiaro quello di Walter Sabatini in conferenza stampa. Ma quale sarà dunque il futuro di Ivan Perisic? Il croato è una prima scelta di José Mourinho, ma l’Inter per farlo partire chiede minimo 50 milioni di euro, cifra che al momento lo United non ha ancora messo sul piatto: per sbloccare l’affare – come confermato dallo stesso Sabatini in conferenza stampa – possibile l’inserimento di alcune contropartite. Tra queste, stuzzica il nome di Anthony Martial, con l’Inter che ha espresso il proprio gradimento tecnico per l’attaccante classe 1995. Ma valutando quanto è stato pagato dal Manchester (60 milioni di euro più 20 di bonus) è possibile che sia proprio lo United a chiedere un conguaglio: inserire Martial in questa trattativa dunque è tutt'altro che facile. E Darmian? Il giocatore all’Inter interessa, ma il club inglese al momento non sembra intenzionato a farlo partire. Capitolo Keita: l’esterno classe 1995 della Lazio piace molto a Sabatini, presto nuovi contatti, ma resta sempre da capire quanto sia avanzata la trattativa tra il calciatore e la Juventus.

Dalbert, voglia di Inter

Chi si avvicina sempre di più ai colori nerazzurri è Dalbert. Il terzino del Nizza ha infatti manifestato tutta la sua voglia di Inter con un messaggio su Instragram: "Dall'Inter è arrivata una proposta irrinunciabile, sia per me che per il club. Penso che nei prossimi giorni ci sarà l'esito positivo per tutti. Sono stato molto felice al Nizza, ringrazierò sempre la società e i tifosi che mi hanno offerto la possibilità di arrivare a sposare un progetto ancora più importante". Ennesimo segnale di come il giocare spinga per il trasferimento alla corte di Spalletti, affare che si potrebbe chiudere dopo il preliminare di Europa League. O almeno così si augura l’Inter.