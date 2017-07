Una campagna acquisti fino a questo momento davvero faraonica, con Leonardo Bonucci e Biglia ultimi due colpi messi a segno dalla dirigenza rossonera. Ma il mercato del Milan non sembra fermarsi qui, anzi: l’obiettivo di Fassone e Mirabelli è quello di regalare a Vincenzo Montella un nuovo centravanti dopo l’arrivo di André Silva. I nomi? Ormai noti. La prima scelta rimane sempre Pierre-Emerick Aubameyang, tra Milan e Dortmund contatto previsto durante la tournée in Cina, resta da capire la risposta del club tedesco che ha già rifiutato un’offerta da 85 milioni di euro da parte del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavato: Dortmund dunque che non sembra intenzionato a chiedere una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Mentre il giocatore vorrebbe un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

Ecco l’offerta al Torino per Belotti. Morata costa 90 milioni

Ma il Milan continua a mantenere vivi i contatti per il Gallo Belotti: la società rossonera, infatti, insiste per provare a portare l’attaccante a Milanello, presentata al Torino un’offerta da 40/45 milioni cash più Paletta e Niang per un totale (sempre secondo la valutazione del club rossonero) di 60/65 milioni di euro. Pochi però secondo Urbano Cairo, che per far partire Belotti continua a chiedere 80 milioni di euro cash più Paletta e Niang: parti comunque che restano in contatto continuo, anche perché il Torino lavora per portare entrambi i giocatori in maglia granata a prescindere dall’affare Belotti. Per Niang, infatti, il Toro ha presentato un’offerta di prestito oneroso intorno ai 2 milioni con riscatto sui 9. E Morata? L’attaccante ex Juventus piace sempre molto a Fassone e Mirabelli, ma il Real Madrid continua a chiedere 90 milioni: ci sarà però da tenere in considerazione anche la volontà del giocatore di cambiare aria. Senza dimenticare Kalinic della Fiorentina, pista al momento più fattibile. Il Milan continua la caccia al numero '9' da regalare a Montella.