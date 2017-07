L'ormai ex attaccante del Milan giocherà al Genoa di Juric: raggiunto l'accordo per un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 11 milioni di euro. Visite in mattinata per il classe 1990, poi la firma e la partenza per Neustift, sede del ritiro della squadra. "Sono contento", le sue prime parole da giocatore rossoblu.

Calciomercato L'Originale, da lunedì 17 luglio alle 23 su Sky Sport 1 e Supercalcio