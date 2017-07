20 anni compiuti nella giornata di venerdì, oggi le visite mediche e la firma con la Roma. Cengiz Ünder, talento turco classe 1997, è pronto a una nuova avventura. Che sarà tutta giallorossa: è stato acquistato infatti per 15 milioni di euro dal Basaksehir, arrivato secondo in SuperLig nell’ultima stagione. Intorno alle 8.30 di questa mattina, il giocatore - atterrato in città con un volo da Istanbul nella serata di ieri - è arrivato, accolto da diversi tifosi, alla clinica di Villa Stuart, dove si sta sottoponendo in questi minuti ai controlli medici di rito. Dopo l’ok dello staff attenderà l’idoneità del CONI, prima di poter firmare il nuovo contratto quinquennale da 1.5 milioni di euro a stagione.

Chi è Cengiz Ünder

Un affare da 15 milioni di euro per la Roma, con il club turco che otterrà anche il 20% di una futura ed eventuale cessione del giocatore. Esterno dal baricentro basso ma dalla grande rapidità, Ünder è già nell’orbita della sua nazionale, con cui ha messo a segno due reti in quattro presenze. È un mancino naturale, ma calcia ottimamente anche con il destro: fattore, questo, che gli permette di essere molto duttile e consentire all’allenatore di poterlo schierare su entrambi i lati del campo. Dotato di grande tecnica, ama dribblare, sia in velocità che nello stretto. Non a caso, si era guadagnato anche l’interesse del Manchester City, che è stato poi sovrastato dalle mosse decise della Roma, che ha chiuso in breve tempo la trattativa sostenendo un investimento notevole. Da oggi l'avventura giallorossa di Ünder può considerarsi a tutti gli effetti cominciata.