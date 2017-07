Un desiderio rossonero tornato ad essere vivo più che mai nella mente di Alvaro Morata. Come riporta Marca, infatti, l’attaccante spagnolo spinge per trasferirsi al Milan: l’ex Juventus sembrava davvero a un passo dalla firma con il Manchester United, ma tra i Red Devils e il Real Madrid non è stato raggiunto l’accordo economico sul cartellino. I Blancos infatti per far partire Morata chiedono 90 milioni di euro, una cifra però che potrebbe abbassarsi vista la volontà del giocatore di cambiare aria: con il Milan vigile più che mai sullo sfondo. Il Real conosce bene la volontà di Morata di lasciare Madrid per trovare più spazio e sentirsi maggiormente protagonista e non è un mistero che l’attaccante piaccia tantissimo alla nuova dirigenza rossonera, che già prima della finale di Champions League a Cardiff aveva provato a portare il giocatore alla corte di Montella. Un affare che sembrava essere definitivamente sfumato e che invece potrebbe nuovamente 'infiammarsi'.

Bonucci chiama Morata: Alvaro spinge per il trasferimento in rossonero

Come sottolinea Marca, la trattativa tra il club rossonero e il Real Madrid non è ancora ufficialmente partita, me le negoziazioni sul costo del cartellino potrebbero partire nei prossimi giorni, con la società del presidente Yonghong Li pronta a presentare la prima offerta. Milan che potrebbe giocare un jolly importante nella trattativa: Leonardo Bonucci. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il difensore avrebbe chiamato il suo ex compagno ai tempi della Juventus per provare a convincerlo ad accettare la proposta rossonera. L’idea di far ritorno in Serie A stuzzica e non poco Morata, tentato dalla possibilità Milan. Un affare difficile visto che il Real Madrid non sembra volersi muovere dalla richiesta di 90 milioni di euro, ma non impossibile: Morata vuole il Milan, Fassone e Mirabelli potrebbero presto provare ad esaudire il desiderio dell'attaccante.