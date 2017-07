Intrigo Inter: Perisic resta? Va via? Rimane a Milano senza giocare? Una sfilza di domande senza risposta, almeno finora. Perché dopo la “fuga” dal ritiro nerazzurro per tornare in Croazia (ufficialmente problema ai denti per l’ex Wolfsburg), adesso l’esterno è tornato ad Appiano Gentile in taxi. Telenovela che si infittisce, anche perché i nerazzurri – a seguito del suo comportamento – gli hanno suggerito di non forzare troppo la mano. Di non tirare la corda. I cinesi, infatti, non amano farsi prendere in giro. Ad ogni modo il nome del giocatore compare nell'elenco dei convocati da Luciano Spalletti per la tournée in Cina: il croato, quindi, partirà con la squadra. Su Perisic – ormai da tempo – c’è il forte interesse dello United di Mourinho, che nelle scorse settimane ha già formulato diverse offerte. Dall'Inghilterra stamattina arrivavano voci di una presunta accellerata nella trattativa, voci però che non hanno trovato al momento nessuna conferma. Perisic attende, l’Inter gli suggerisce di tenere un basso profilo per non forzare la mano. Almeno fino a quando non andrà via…