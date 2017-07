Napoli-Reina, torna il sereno. Rinnovo a un passo

Risposte positive dal campo, con la formazione azzurra che ha battuto in amichevole il Carpi per 4-1, ma i sorrisi per i tifosi del Napoli arrivano anche dal calciomercato. Perché poche ore prima del test di Trento è arrivata una notizia positiva sul fronte Pepe Reina: il rinnovo del portiere spagnolo, infatti, è sempre più vicino, anche se ancora nulla è stato firmato, ma una soluzione definitiva verrà trovata nei prossimi giorni. Manolo Quillon, procuratore del portiere, è stato infatti nel ritiro di Dimaro per incontrare il presidente De Laurentiis e avvicinare il suo assistito al rinnovo del contratto dopo le schermaglie di questa prima parte di calciomercato. Gli attriti degli ultimi mesi della scorsa stagione sembrano ormai sorpassati, tanto che Pepe Reina ha giocato il primo tempo contro il Carpi, esordio stagione per lo spagnolo, che fino ad ora non era mai sceso in campo nemmeno per un minuto in questo precampionato. Ma adesso la schiarita è totale o quasi. Sul mercato se un portiere arriverà, sarà sicuramente un vice di Pepe Reina. Che continuerà a essere il leader della porta azzurra anche nella prossima stagione. Decisione ormai presa.