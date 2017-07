Sette mesi di trattativa. Ora la conclusione. La Roma ha preso dal Sassuolo Gregoire Defrel. I giallorossi hanno chiuso l’acquisto dell’attaccante francese dal club di Squinzi nel tardo pomeriggio. Dopo i primi approcci nella sessione di mercato di gennaio, il direttore sportivo giallorosso Monchi ha dato vita alla stretta finale, dopo un incontro con l’agente del giocatore Pocetta. L’accordo è stato trovato sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il pagamento partirà però con un prestito oneroso di 5 milioni di euro. Poi arriveranno i 15 e i bonus per l’obbligo del riscatto. Una buona notizia per Eusebio Di Francesco, pronto ad accogliere un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli in attacco: dall’esterno offensivo al vice Dzeko. Ora si proverà a trovare un sostituto di Mohamed Salah, andato al Liverpool. Nei sogni giallorossi c’è sempre Riyad Mahrez, il fantasista della favola Leicester di Claudio Ranieri. La sua squadra, però, continua a chiedere 35 milioni di euro, ancora troppo per i giallorossi. Nel mirino c'è sempre un terzino sinistro. Il direttore sportivo ha puntato nelle ultime ore Antonio Barreca del Torino, uno dei talenti più importanti del nostro calcio. L'offerta della Roma è sui 15 milioni di euro bonus compresi. La società di Cairo non ha ancora accettato perché chiede intorno ai 18-20 milioni.