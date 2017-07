L’Inter continua la sua rincorsa per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Un nuovo colpo è ormai pronto a essere ufficializzato: si tratta di Matias Vecino, per il quale la trattativa con la Fiorentina è alle ultimissime battute. Da sistemare solo le ultime questioni burocratiche, fase decisiva per la chiusura totale dell’affare. La società nerazzurra pagherà quindi - da capire ancora quando - i primi 12 milioni della clausola del centrocampista uruguaiano (si ricomporrà così la coppia con Borja Valero), prima rata dei 24 totali della clausola rescissoria del giocatore.

Tentativo per Diego Costa, ma vuole l’Atletico

Tra i nomi caldissimi di questo calciomercato estivo c’è sicuramente quello di Diego Costa, attaccante ormai destinato a lasciare il Chelsea prima di settembre. Lo spagnolo è un’occasione di mercato e l’Inter ha provato ad approfittarne: attraverso informatori la dirigenza nerazzurra ha preso contatti per il centravanti di Antonio Conte, che però ha un’unica volontà, ovvero di tornare all’Atletico Madrid. Dovrebbe dunque farlo da gennaio 2018 (il club spagnolo deve rispettare il blocco del mercato imposto dalla FIFA, ndr), senza prendere in considerazione altre proposte, anche se allettanti.

Da Schick a Lucas Lima

Inter al lavoro per portare a Milano anche Patrik Schick, dopo il mancato passaggio dell’attaccante ceco alla Juventus. Con la società blucerchiata c’è già l’accordo, ma manca ancora quello con l’entourage del ragazzo. Il ceco si trova ora a Praga e tornerà in Italia nei primi giorni di agosto, dopo il periodo di risposo impostogli dai medici. Né il giocatore né la Sampdoria, comunque, escludono la possibilità di continuare insieme anche nella prossima stagione: scenario concreto, con l’Inter sempre al lavoro. Continuano i contatti anche per Lucas Lima del Santos: i nerazzurri vorrebbero bloccarlo per la prossima sessione di mercato, quando il centrocampista 27enne sarà free agent. Ultimi colloqui positivi, sia l’Inter che il giocatore vogliono arrivare a un accordo: se tutto verrà definito nei prossimi giorni non è escluso che - con un indennizzo a favore del club brasiliano - si possa anticipare anche il suo arrivo in questa sessione di mercato.