Benjamin Tahirovic potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista classe 2003 di proprietà dell' Ajax lascerà l'Olanda: il bosniaco piace alla Lazio e può essere un'idea anche per la Fiorentina . Interesse anche dall'estero per il ventunenne, sul quale ci sono i greci del Paok Salonicco e gli scozzesi del Celtic : la priorità del calciatore, però, sarebbe quella di tornare in Serie A.

Un passato alla Roma per Tahirovic

Per Tahirovic, infatti, si tratterebbe di un ritorno nel nostro paese. Il bosniaco era arrivato in Italia nell'inverno 2021 grazie alla Roma e, dopo essersi aggregato al settore giovanile giallorosso, ha esordito in prima squadra nella stagione 2022/23: per lui 11 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia con José Mourinho in panchina, prima di salutare la capitale nel luglio 2023 per trasferirsi ad Amsterdam. Con gli olandesi fin qui è sceso in campo in 39 occasioni, nelle quali ha realizzato 2 gol e servito 5 assist.