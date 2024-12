Le parole del Managing Director Football della Juventus, che ai microfoni di Prime ha confermato che l'attaccante portoghese, oggi di proprietà del Porto, resterà in bianconero anche al termine della stagione, quando scadrà il prestito iniziato la scorsa estate. Poi a Sky: "Interverremo sul mercato di gennaio, abbiamo delle esigenze in difesa"

"I rapporti con Conceicao e con l'agente sono ottimi: vogliamo che resti con noi, resterà al 100% in futuro ". Lo ha detto il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli , ai microfoni di Prime prima della sfida dei bianconeri contro il Manchester City di Pep Guardiola. Parole importanti, che confermano la ferma volontà di acquistare il cartellino del figlio d'arte, arrivato in estate in prestito oneroso dal Porto e diventato ben presto un titolare per Thiago Motta.

"Interverremo nel mercato di gennaio"

Giuntoli è poi intervenuto a Sky Sport, ribadendo la necessità di chiudere qualche operazione in entrata nel calciomercato invernale. In particolare in difesa, dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal e una coperta sempre più corta. "Faremo qualcosa a gennaio: abbiamo esigenza in difesa e lì interverremo. Anche in altri reparti? Valuteremo qualsiasi opportunità...".