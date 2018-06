Floyd Mayweather è ricco e, soprattutto, vuole che tutti lo sappiano. Tempo fa, ha condiviso con i fan il suo compleanno da re, festeggiato su un jet privato, tra lussi e massaggi. Ed è per questo che l'ex pugile ha voluto pubblicare su Instagram le immagini della sua ultima "follia": un orologio che gli è costato 15 milioni di euro. Prodotto nel 2015 da una marca nota, contiene 239 diamanti che lo illuminano in maniera particolare. Ma non è tutto. Ogni pietra mostrata nel video ha 3 carati, che giustificano la cifra proibitiva del gioiello: 18 milioni di dollari, quindi poco più di 15,5 milioni di euro. "Si chiama orologio da miliardario. Se non sai nulla, scrivi su google 'orologio da miliardario'" - ha chiarito ai fan, sottolineando l'esclusività di un gioiello che possono permettersi pochissime persone. L'ex pugile si è tolto l'ultimo capriccio a Tokyo da colui che poi è diventato il suo gioielliere preferito: "Ha prezzi migliori di qualsiasi altro gioielliere con cui abbia mai fatto affari. Ho comprato gioielli a New York, Las Vegas, Los Angeles, Detroit, Houston e Miami. Da ora in avanti, comprerò soltanto qui". Un'affermazione chiara e decisa: la "riccanza" di Mayweather, infatti, non finisce qui.