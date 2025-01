Kranjska Gora, Brignone out nella 1^ manche

Sara Hector è in testa al termine della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), quarta prova stagionale fra le porte larghe. Giornata no per Federica Brignone, pettorale rosso di leader della specialità grazie ai successi di Soelden e Semmering, che scesa con il numero 7, è scivolata dopo poche porte. Su una pista complicata e particolarmente ghiacciata, la valdostana ha perso il controllo dopo aver toccato la porta con lo scarpone ed è stata costretta al ritiro. Hector ha fatto gara a sé, scendendo in 58.05, rifilando oltre un secondo alla seconda classificata, l'albanese Lara Colturi. Chiude il podio virtuale la norvegese Thea Louise Sternjesund. Buono il rientro in gigante di Sofia Goggia, 12^ a +2.08 dalla vetta. Ancora in grande difficoltà Marta Bassino, fuori dalle 30 a +3.94. Dentro invece Lara Della Mea con il pettorale 37 riesce ad inserirsi al 19° posto parziale con un ritardo di 2″80 seguita a breve distanza da Asja Zenere, 21^ a 3″04 e Roberta Melesi, 24^ a 3″21; a seguire Ilaria Ghisalberti fa segnare un ritardo di 3″43. Seconda manche in programma alle 12.30.