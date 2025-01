Ljutic bis: vince anche lo slalom di Kranjska Gora

Straordinaria Zrinka Ljutic: dopo una prima manche ex equo con l'elvetica Holdener, la croata disputa una seconda manche fenomenale, vince il secondo slalom consecutivo e sale in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. L'unica italiana in top 30 è Martina Peterlini, 23esima al traguardo

Seconda vittoria consecutiva in slalom e primo posto in classifica generale. Zrinka Ljutic conquista tutto sulla Podkoren 3 di Kransjka Gora (Slovenia), ottenendo la seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo nella specialità. Una prova perfetta della 20enne croata dopo uno spettacolare testa a testa con Wendy Holdener. Prime ex equo al termine della prima manche, Holdener è scesa per prima nella seconda manche e sembrava imbattibile dopo una run al limite della perfezione. Ljutic, però, si è superata, chiudendo con 16 centesimi di vantaggio sull'elvetica che ha sfiorato la prima vittoria in Coppa del Mondo dal 2022. Chiude il podio la svedese Anna Swenn Larsson, lontana più di un secondo. Grazie a questo risultato Ljutic diventa leader della classifica generale: 456 punti per lei, nove in più di Sara Hector. Unica italiana nelle 30 è Martina Peterlini: tredicesima a metà gara., l'azzurra ha chiuso al 24° posto, perdendo undicic posizioni.