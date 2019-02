Messaggio speciale su Instagram da parte di Bebe Vio: l'azzurra ha festeggiato il trionfo nella gara di fioretto femminile, categoria B, del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, dedicando la vittoria "a tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a correre... o a nuotare! Daje Manuel!!!". E i ringraziamenti di Manuel Bortuzzo, colpito per uno scambio di persona da un colpo di proiettile nella notte fra sabato 2 e domenica 3 febbraio costatogli l'utilizzo delle gambe per il resto della sua vita, non si sono fatti attendere. La giovane promessa del nuoto italiano ha scritto poche ore dopo, sempre su Instagram, confermando di avere Bebe Vio come esempio di determinazione, come già dichiarato nei giorni scorsi: "Grazie di cuore, sei stata un mio grande punto di riferimento morale, spero di vederti dal vivo un giorno".