Conto alla rovescia agli sgoccioli per il "World Taekwondo Grand Prix Roma 2019" in programma nella Capitale dal 7 al 9 giugno. Una tappa importante per il calendario della Federazione, con i migliori atleti al mondo che, nelle varie categorie, cercheranno punti fondamentali per accedere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra dimostrativa della World Taekwondo ha nel frattempo iniziato il suo tour italiano che la porterà al gran finale del Foro Italico, allo stadio "Nicola Pietrangeli". E così, dopo il successo di Torino, il Demo Team ha scaldato ed emozionato con le sue esibizioni l pubblico presente nella futuristica Piazza Gae Alulenti di Milano nella giornata del 24 maggio. Sky Sport racconterà le fasi finali dell'evento del Foro Italico e vi accompagnerà, passo dopo passo, in tutte le spettacolari tappe di avvicinamento. Napoli la prossima fermata del tour.

Qui le tappe del "World Taekwondo Grand Prix Roma 2019"