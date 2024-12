Europei Cross, Battocletti oro in prova femminile

L'azzurra si impone nella gara seniores femminile agli Europei Cross di Antalya, in Turchia. Battocletti si è involata nel finale precedendo la tedesca Klosterhalfen e la turca Can. Grazie al piazzamento delle altre azzurre l'Italia ha conquistato l'oro anche nella classifica a squadre. Crippa d'argento nella prova maschile

Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d'oro nella prova seniores femminile agli Europei di cross in corso ad Antalya (Turchia). L'azzurra, argento olimpico a Parigi e doppio oro europeo a Roma, è stata la prima donna di sempre a trionfare nelle tre categorie (U20, U23 e assoluta) nel cross ai campionati continentali. Grazie ai risultati delle altre azzurre, l'Italia ha vinto l'oro a squadre. Con il tempo di 25'43'', Battocletti ha battuto di 11 secondi la tedesca Konstanze Klosterhalfen, medaglia d'argento, e di 18 secondi la turca Yasemin Can, bronzo. L'azzurra si è mantenuta sempre nelle posizioni avanzate, tenendo sotto controllo la leader della corsa, la francese Manon Trapp, andando poi a raggiungerla insieme a Klosterhalfen, staccando anche lei nel finale. Tra le altre cinque azzurre in gara, il 13° posto di Elisa Palmero e il 19/o di Ludovica Cavalli hanno consentito all'Italia di vincere l'oro a squadre davanti alla Gran Bretagna.

Battocletti: "Felice per tripletta e oro a squadre"

"La parola per il 2024 è ispirazione. Per la giornata di oggi l'ho presa dal grande Andrea Lalli che finora era stato l'unico a completare la tripletta e sono felice di esserci riuscita anche io. Sono poi contentissima di aver ottenuto un oro a squadre che è storico: questa Nazionale è andata veramente bene, ci sono ottimi giovani e i risultati hanno sempre conseguenze positive su tutto il movimento". Così Nadia Battocletti dopo l'oro continentale del cross vinto ad Antalya, che le ha consentito di eguagliare il mezzofondista toscano unico finora a vincere il titolo in tutte le categorie d'eta. "Quello che sto facendo giorno dopo giorno è merito dell'efficienza e della professionalità di tutto il mio staff e dei tantissimi tifosi che mi danno tantissimo supporto: quando vivo giornate complesse, penso a loro e trovo le energie - ha detto ancora la trentina, al terzo oro europeo nel 2024 -. Non mi aspettavo una gara così, con la fuga della francese Trapp. Pensavo sarebbe stata bella tosta ma non che dovessi andare a rincorrere, poi controllare, poi ripartire. Raramente mi piace stare dietro, voglio avere la situazione sotto controllo".