Un pezzo di storia all'asta, un cimelio di quelli per cui i collezionisti farebbero carte false. Un guantone del leggendario Muhammad Alì, realizzato per la promozione dell'incontro con Joe Frazier del 1971, è destinato a fare felice chi si aggiudicherà l'asta del 13 giugno, a Torino, quando Bolaffi venderà il prezioso pezzo da collezione.



Prodotto da Everlast in pelle dorata e autografato da Alì, quel guantone ha un valore particolare se si pensa che venne realizzato per promuovere il famoso match del secolo, da cui il pugile più famoso di tutti i tempi uscì sconfitto per la prima volta. Era l'8 marzo 1971 e al Madison Square Garden di New York si tenne un incontro leggendario, sfida titanica tra due stili diversi, conclusasi con la vittoria ai punti di Frazier e con entrambi i contendenti all'ospedale.

Proveniente dalla collezione di Ezio Scimè (ex discografico, consigliere artistico e promoter di cantanti internazionali come Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Dalida, Leo Ferrè e Nino Ferrer), il guantone viene venduto partendo da una base d'asta di 5mila euro; nella sezione autografi sportivi dell'asta, inoltre, anche una grande foto in bianco e nero di Ali con firma autografa, datata sempre 1971.