Buon compleanno Tiger Woods: oggi compie 50 anni

Buon compleanno Tiger Woods: il campione di golf compie 50 anni

Golf

Il golfista statunitense, il più vincente di sempre, festeggia oggi i suoi 50 anni. "La sua visione, la sua leadership e la fede nel potere dell'istruzione hanno ispirato generazioni" è stato l'omaggio sui social

Buon compleanno Tiger Woods. Il golfista statunitense spegne oggi 50 candeline. Il più titolato di tutti i tempi, vincitore di 15 major e 110 tornei in totale, ad oggi resta ancora l'unico nella storia ad aver vinto i 4 major dell'era moderna nell'arco di un anno. A celebrarlo anche la TGR Foundation, la sua fondazione, che sui social ha scritto: "Oggi festeggiamo 50 anni di eredità, dentro e fuori dal campo da golf. Buon compleanno al nostro fondatore, Tiger Woods! La sua visione, la sua leadership e la convinzione incrollabile nel potere dell'istruzione hanno ispirato generazioni e dato potere a migliaia di studenti di liberare il loro potenziale e dare vita ai loro sogni".

La classifica dei 50 atleti più pagati di sempre

