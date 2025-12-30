Joshua stabile in ospedale, morti due del suo team

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Anthony Joshua ricoverato in ospedale dopo incidente in Nigeria: le condizioni

boxe

L’ex campione dei pesi massimi resta in ospedale in Nigeria per accertamenti. Joshua è in condizioni stabili dopo l’incidente stradale di ieri, in cui hanno perso la vita due componenti del suo team: Sina Ghami e Latif Ayodele

JOSHUA, INCIDENTE IN NIGERIA: LE NEWS

Antony Joshua si trova ancora in ospedale dopo l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ieri in Nigeria, e in cui sono morti due componenti del team del pugile inglese. Joshua ha riportato lievi ferite ed è ancora in ospedale per accertamenti e cure: l’ex campione del mondo dei pesi massimi è in condizioni stabili. Ieri, subito dopo l’incidente che si è verificato sulla superstrada Lagos-Ibadan, erano circolati video di Joshua che usciva dolorante dal Suv su cui viaggiava, che si è scontrato contro un camion fermo. L’impatto è avvenuto intorno alle 11 del mattino, a circa 50 km da Lagos. Secondo le prime ricostruzioni, il Suv con Joshua a bordo -che si trovava sul sedile posteriore- ha perso il controllo durante un sorpasso. Nato in Inghilterra, Joshua ha genitori di origine nigeriana.

Incidente Joshua, chi erano le due vittime

Le due vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto Anthony Joshua in Nigeria sono state identificate dal promoter dell'ex campione mondiale dei pesi massimi come "due amici intimi e membri del team": Sina Ghami e Latif Ayodele. Le società di Matchroom Boxing e 258 BXG, legate a Joshua, aggiungono "le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte" e la richiesta "che la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile". Le condoglianze a Joshua sono arrivate anche dal presidente nigeriano, Bola Tinubu: "Gli ho augurato una pronta e completa guarigione e ho pregato con lui. Antony Joshua mi ha assicurato che sta ricevendo le migliori cure possibili", ha scritto sui social media. "Ho anche parlato con sua madre e ho pregato per lei. Ha apprezzato molto la telefonata", ha aggiunto.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Joshua stabile in ospedale, morti due del suo team

boxe

L’ex campione dei pesi massimi resta in ospedale in Nigeria per accertamenti. Joshua è in...

Canottaggio, è morto a 57 anni Davide Tizzano

canottaggio

Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche...

Boxe, Antony Joshua ferito in un incidente d'auto

in nigeria

Il pugile, ex campione del mondo dei pesi massimi, coinvolto in un incidente stradale in Nigeria....

Slalom Semmering: trionfa una devastante Shiffrin

SCI ALPINO

 Una splendida Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom femminile di Semmering. Quinta vittoria...

Scheib vince a Semmering, Della Mea 7^ e Goggia 8^

SCI ALPINO

Julia Scheib vince lo slalom gigante di Coppa del mondo sci a Semmering (Austria). La padrona di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS