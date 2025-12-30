Joshua stabile in ospedale, morti due del suo team

Antony Joshua si trova ancora in ospedale dopo l’ incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ieri in Nigeria , e in cui sono morti due componenti del team del pugile inglese. Joshua ha riportato lievi ferite ed è ancora in ospedale per accertamenti e cure: l’ex campione del mondo dei pesi massimi è in condizioni stabili . Ieri, subito dopo l’incidente che si è verificato sulla superstrada Lagos-Ibadan, erano circolati video di Joshua che usciva dolorante dal Suv su cui viaggiava, che si è scontrato contro un camion fermo. L’impatto è avvenuto intorno alle 11 del mattino, a circa 50 km da Lagos. Secondo le prime ricostruzioni, il Suv con Joshua a bordo -che si trovava sul sedile posteriore- ha perso il controllo durante un sorpasso. Nato in Inghilterra, Joshua ha genitori di origine nigeriana.

Incidente Joshua, chi erano le due vittime

Le due vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto Anthony Joshua in Nigeria sono state identificate dal promoter dell'ex campione mondiale dei pesi massimi come "due amici intimi e membri del team": Sina Ghami e Latif Ayodele. Le società di Matchroom Boxing e 258 BXG, legate a Joshua, aggiungono "le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte" e la richiesta "che la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile". Le condoglianze a Joshua sono arrivate anche dal presidente nigeriano, Bola Tinubu: "Gli ho augurato una pronta e completa guarigione e ho pregato con lui. Antony Joshua mi ha assicurato che sta ricevendo le migliori cure possibili", ha scritto sui social media. "Ho anche parlato con sua madre e ho pregato per lei. Ha apprezzato molto la telefonata", ha aggiunto.