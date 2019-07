L’Italia del softball vola a Tokyo 2020. Le ragazze del ct Enrico Obletter hanno vinto il torneo di qualificazione olimpica disputato a Utrecht, battendo nella sfida decisiva la Gran Bretagna con un netto 5-0. Le Azzurre hanno strappato il pass per le Olimpiadi 15 anni dopo l’ultima partecipazione. Da Atene 2004 a Tokyo 2020: per l’Italia è un’altra grande soddisfazione dopo il titolo europeo conquistato in Repubblica Ceca a inizio luglio. Un sogno che si avvera, come ha scritto la federazione sul proprio account Instagram. La squadra di softball femminile è la seconda squadra qualificata ai prossimi Giochi Olimpici. L'altra è il Settebello nella pallanuoto, laureatosi campione del mondo in Cina grazie alla vittoria in finale con la Spagna.

Obletter: "A Tokyo per giocarci una medaglia"

"Questo obiettivo è stato raggiunto dopo tre anni di lavoro: abbiamo preso sonore mazzate, che ci hanno insegnato l’umiltà e la strada per vincere". Così il ct Enrico Obletter, che però guarda già avanti. "A Malagò ho promesso che non andremo a Tokyo a fare una sfilata: saremo lì per giocarci la medaglia. E io le promesse le mantengono sempre". Un monito alle sue ragazze: vietato sedersi sugli allori.