Marsiglia ko: Pro Recco alla Final 4 di Champions

Successo fondamentale per la Pro Recco che batte in trasferta il Marsiglia con il risultato di 12-10 e si qualifica aritmeticamente alla Final Four di Champions League in programma a Malta dal 5 al 7 giugno. La squadra di Sukno, con questa vittoria, si porta in testa al gruppo a quota 11 punti, +1 sul Novi Beograd ma soprattutto +8 proprio sui francesi al terzo posto che non possono più raggiungere i liguri quando mancano due giornate. Decisive per i campioni d’Europa in carica le reti di Hallock e Di Fulvio negli ultimi tre minuti di gioco sul risultato di 10-10.