Judo: bronzo per l'azzurra Russo a Zagabria

Porta la firma della giovanissima Savita Russo la terza medaglia dell'Italia ai campionati europei di judo, in corso a Zagabria. La diciottenne ragusana si è messa al collo il bronzo nei -63 kg, ottenendo il primo podio continentale della carriera tra le senior, lei che lo scorso settembre ha vinto il titolo a livello juniores. Ieri Odette Giuffrida ed Elios Manzi si erano aggiudicati la medaglia d'argento e quella di bronzo rispettivamente nei -52 kg e nei -66 kg. L'azzurra ha sconfitto per waza-ari la croata Iva Oberan e la spagnola Cristina Cabana Perez. Nei quarti ha subito l'ippon istantaneo da parte della ceca Renata Zachova e nel match di ripescaggio ha prevalso al golden score sulla tedesca Dena Pohl. Nel confronto per il podio, si è trovata di fronte la croata Katarina Kristo e anche in questo caso è servito il golden score con Russo che, pur con due ammonizioni, è riuscita a mettere a segno l'ippon risolutivo. Si è invece fermato al quarto posto Antonio Esposito nella finale per il bronzo della categoria dei -81 kg, battuto dal n.9 del ranking, l'austriaco di origini georgiane Shamil Borchashvili.