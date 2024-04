Judo: Odette Giuffrida d'argento, bronzo per Manzi

Il judo azzurro cala il bis di podi nella giornata di apertura degli Europei di Zagabria. Odette Giuffrida e Elios Manzi si sono aggiudicati la medaglia d'argento e quella di bronzo rispettivamente nei -52 kg e nei -66 kg. La romana, già sul secondo gradino continentale nell'edizione di Lisbona 2021, ha beneficiato di un bye al debutto, prima di sconfiggere per waza-ari la russa Glafira Borisova. Nei quarti, quindi, ha prevalso per hansoku-make e al golden score sulla cipriota Sofia Asvesta mentre in semifinale (sempre al golden score) è riuscita a trovare l'ippon contro l'ungherese Reka Pupp. Nell'ultimo atto, infine, ci è voluto nuovamente il golden score. Qui, stavolta, la judoka capitolina, gravata di due ammonizioni, è stata costretta a subire il waza-ari della kosovara Distria Krasniqi. Con il bronzo conquistato oggi Manzi ha eguagliato il suo miglior risultato, ottenuto sia a Kazan 2016 (nei -60 kg) sia a Sofia 2022. Il sogno di agguantare l'oro si è interrotto in semifinale per il siciliano, sconfitto al golden score e per waza-ari dal turco Muhammed Demirel. Nel bronze medal match, infine, è risultato decisivo un waza-ari proprio nel minuto finale per avere la meglio sul connazionale Matteo Piras.