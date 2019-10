Durante i festeggiamenti per la vittoria del Junior B Wicklow Championship, alcuni giocatori dell'l’Enniskerry GAA sono caduti dal tetto di un mezzo durante la parata. "Non ci sono feriti gravi o in pericolo di vita dopo l'incidente di stasera " ha comunicato il club

Una festa finita male per l'Enniskerry GAA Junior B, squadra irlandese della Contea di Wicklow di calcio gaelico, sport a metà tra il calcio e il rugby. I giocatori stavano festeggiando sul tetto di un autocarro la vittoria del Junior B Wicklow Championship, quando la pressione ha fatto cedere la recinzione del tetto del mezzo, con alcuni giocatori che sono precipitati a terra. Il club in una nota successiva ha però rassicurato che tutti potranno rimettersi al più presto.

In un comunicato apparso sui social della squadra irlandese ha chiarito successivamente le condizioni dei giocatori: "Non ci sono feriti gravi o in pericolo di vita dopo l'incidente di stasera né persone che hanno perso la vita. Alcuni giocatori hanno riportato gravi infortuni ma tutti si riprenderanno", si legge nel comunicato. Un portavoce delle autorità della Contea ha poi aggiunto: "Nove persone sono state ferite e portate via in ambulanza negli ospedali di Tallaght e St.Vincent per le cure necessarie. Le loro ferite non sono ritenute pericolose per la vita degli atleti. Le indagini sono tuttora in corso".