Prima l'annuncio dell'addio all'ottagono. Poi il dietrofront nove giorni dopo. E ora la trasformazione fisica. A quindici mesi dall'ultimo durissimo combattimento, la sconfitta contro Khabib Nurmagomedov datata ottobre 2018, "The Notorious" è pronto a tornare a combattere nella UFC, e lo farà il prossimo 18 gennaio alla T-Mobile Arena di Las Vegas contro Donald "Cowboy" Cerrone. Nel frattempo tutti i suoi oltre 33 milioni di follower su Instagram hanno potuto constatare il suo cambiamento fisico. Le due immagini al confronto (a sinistra datata novembre e a destra pubblicata di recente) mostrano una vera e propria trasformazione, a dispetto delle sole otto settimane intercorse tra i due scatti. Anche il suo commento, accanto alla foto, segue lo stesso filo logico: "Chi diavolo è questo ragazzo?" - come a sottolineare anche il proprio stupore per il (netto) aumento di massa muscolare. Tra i vari commenti - come fa notare il Sun sulle proprie pagine - anche quelli di qualche fan, preoccupato che l'eccessivo aumento di massa possa essere un problema per l'irlandese durante i combattimenti. La risposta, come sempre, arriverà nell'ottagono.