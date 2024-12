Snowboard, Jasmine Coratti vince gigante parallelo

Primo successo per l'azzurra che nel suo Alto Adige si è imposta in finale contro la polacca Aleksandra Krol-Walas per soli 14 centesimi. Nella gara maschile quarta posizione per il fratello Edwin Coratti

Primo successo in coppa del mondo di snowboard per l'azzurra Jasmine Coratti, salita sul gradino più alto del podio nel gigante parallelo di Carezza, nel suo Alto Adige, battendo in finale la polacca Aleksandra Krol-Walas per soli 14 centesimi. Sul podio anche la giapponese Tsubaki Miki. La 23enne della Val Venosta era salita per due volte sul podio di Coppa, la scorsa stagione, con un secondo ed un terzo posto. Quarto posto per il fratello, Edwin Coratti, battuto in small final da Benjamin Karl, ma comunque il migliore degli italiani. Ai quarti erano usciti Maurizio Bormolini, battuto dal bulgaro Radoslav Yankov e Daniele Bagozza, battuto dall'austriaco Benjamin Karl. Fuori agli ottavi, Aaron March, Mirko Felicetti e Roland Fischnaller. "Grande orgoglio da parte di tutti i tecnici - ha detto il dt Cesare Pisoni - aver portato cinque atleti diversi a vincere le cinque gare fin qui conquistate. E' il frutto del lavoro fatto negli anni. Ora continua la tournée italiana, nella quale speriamo di toglierci altre soddisfazioni".