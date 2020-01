Corsa della Bora, tracciati mozzafiato nel Carso triestino

Si è svolta a Trieste la Corsa della Bora, una gara ultratrail che è ormai un appuntamento classico in questo genere di competizioni

Una vera e propria festa internazionale del trail running e ormai una classica di inizio: è la Corsa della Bora. Oltre 2 mila atleti si sono sfidati tra le insidie e le bellezze del Carso triestino su varie distanze, compresa una ipertrail di 173 chilometri, con quasi 1500 metri di dislivello, tra Italia e Slovenia.

In questa edizione 2020 si sono svolte 5 gare per ogni livello di preparazione ed impegno, dalla S1 Sprint di 16 km all’ipertrail a navigazione GPS. Tracciati sempre mozzafiato, sempre vari e mai ripetitivi. Una vera gioia per i runner e trail runner.