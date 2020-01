Pallamano, qualificazioni Mondiali Egitto 2021: Italia eliminata dalla Georgia

La Georgia ferma la corsa dell’Italia nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali di Egitto 2021. Nella seconda giornata del Gruppo 3 gli azzurri cedono il passo a Chikovani e compagni, superati 28-25 (13-11 dopo il primo tempo) in una partita vissuta sempre in rincorsa e senza mai ingranare definitivamente la marcia. Un punto in due partite condanna la Nazionale alla eliminazione anticipata in un girone guidato dalla Romania a punteggio pieno: a questo punto il primo posto irraggiungibile per Parisini e compagni nonostante la sfida di domani proprio contro i romeni.

Orari e dove vedere Italia-Romania su Sky

Domenica alle 18, diretta su Sky Sport Arena (canale 204), l'Italia affronterà la Romania nell'ultima partita del girone. Purtroppo per gli azzurri si tratti di una sfida inutile ai fini della qualificazione al prossimo campionato del mondo.