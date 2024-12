Europei Cross, Italia oro nella staffetta mista

Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sintayehu Vissa e Pietro Arese hanno conquistato la prima medaglia d'oro per l'Italia agli Europei di corsa campestre di Antalya (Turchia), salendo sul gradino più alto del podio nella staffetta mista. Arese ha regalato il successo alla squadra azzurra regolando in volata Bedard (Francia) e Bilyard (Gran Bretagna). Prima di lui Parolini aveva tenuto l'Italia nel gruppo di testa, Zenoni si era portata in testa e Vissa aveva lanciato al comando l'ultimo frazionista, prima della vincente volata finale della medaglia di bronzo dei 1500 agli ultimi Europei in pista a Roma. Per l'Italia si tratta del secondo oro nella storia nella staffetta mista dopo quello del 2022 a Torino.