Europei lotta, Chamizo oro nei 74 kg

Frank Chamizo ha chiuso l'Europeo di Roma con il quarto titolo continentale e un primato: i primi 3 titoli vinti in 3 categorie diverse (65, 70 e 74) e ora il bis nella 74. Questa è ormai la categoria del fuoriclasse azzurro, nella quale ha già staccato il pass olimpico per Tokyo e di cui detiene la seconda posizione nella ranking mondiale.



Una finale tiratissima contro il russo Magomedrasul Gazimagomedov che ha dato non poco filo da torcere all'azzurro tenendolo per quasi tutto l'incontro in svantaggio. La classe di Chamizo è, però, uscita fuori negli ultimi 30 secondi dalla fine quando, con un contrattacco spettacolare ha segnato gli ultimi 2 punti che lo hanno incoronato di nuovo campione. A nulla è valsa la richiesta di challenge dell'angolo russo: la giuria ha confermato l'azione vincente dell'azzurro attribuendogli l'ultimo punto, che gli ha fruttato la vittoria definitiva di 5 a 3.

"Ora obiettivo Olimpiade"

"Per prima cosa voglio ringraziare il numeroso pubblico che è venuto qui a sostenermi, ho sentito un calore incredibile - ha dichiarato Frank Chamizo - questo è il vero Frank, quello concentrato sull'obiettivo che per me ora sono le Olimpiadi. Voglio dedicare questa vittoria a tutto lo staff, che si fa in quattro per permettermi di allenarmi al meglio e di essere un atleta vincente. Pensando a Tokyo dico a tutti: eccomi, sono tornato!".