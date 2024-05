Diamond League Doha 2024 in diretta su Sky

Il terzo appuntamento della Diamond League che si terrà a Doha, Qatar, sarà in diretta oggi, venerdì 10 maggio, alle 18.00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Bello e muscolato, come un attore, avrebbe tranquillamente potuto trovare posto a Bollywood, la mecca della settima arte in India. Neeraj Chopra è ancora in tempo per una carriera sui set cinematografici, ma per il momento, e per fortuna degli appassionati di atletica, preferisce il giavellotto, disciplina scelta quando al ginnasio vide un gruppo di atleti impegnati a tirare l’attrezzo. Chiese di provare, non ci volle molto a scoprire che il ragazzo di Khandra, distretto di Hayana, non troppo distante dal Pakistan, era un talento naturale. A 26 anni compiuti alla Vigilia di Natale, ha già vinto tutto quanto è possibile, cominciando subito ad imporsi ai campionati mondiali junior nel 2016. Il rosario di titoli è poi proseguito con quello olimpico a Tokyo, l’oro iridato a Budapest, i due successi ai Giochi Asiatici, persino il primo posto dei Giochi del Commonwealth, a ricordare che prima di Gandhi l’India era la perla più preziosa dell’Impero Britannico.