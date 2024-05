Beccaria vince la "The Transat CIC"

Il velista milanese ha vinto una delle regate oceaniche più dure. Beccaria ha tagliato per primo il traguardo della The Transat CIC da Lorient a New York, superando diversi problemi. Il racconto

Alle 5:47 di venerdì mattina (ora italiana) Ambrogio Beccaria ha tagliato per primo il traguardo della The Transat CIC. 3280 miglia da Lorient a New York dopo 11 giorni 16 ore e 17 minuti e 55 secondi. Una regata storica legata agli albori della vela oceanica. Una vittoria altrettanto storica per il 32enne italiano con il suo Class 40 AllaGrande Pirelli che entra di diritto tra i più grandi marinai oceanici e che in passato è stata vinta da Giovanni Soldini (1996 e 2008). Per Beccaria si tratta della quarta vittoria di fila dopo la Normandy Channel Race 2023, la 40^ Malouine Lamotte e la Transat Jacques Vabre lo scorso novembre 2023.