Jacobs: "A Parigi punto a vincere di nuovo l'oro"

L'azzurro ha parlato a Cibus, il salone del made in Italy alimentare, del suo obiettivo per Parigi. Jacobs ha appena sostenuto sei mesi di preparazione in Florida con il nuovo coach Rana Reider: "Non ho più i riferimenti che avevo una volta per capire a che punto ero della preparazione"

"Una medaglia olimpica è sempre una medaglia olimpica, ma io voglio puntare ad arrivare all'oro". Marcell Jacobs non si nasconde e fissa l'asticella il più in alto possibile in vista di Parigi. L'azzurro è stato ospite a Cibus, il salone del made in Italy alimentare in corso alle Fiere di Parma, dove ha parlato di quello che per lui sarebbe un sogno: "Rivincere l'Olimpiade significherebbe entrare a far parte della storia dell'atletica leggera perché solo due persone hanno conquistato due medaglie d'oro consecutive ed essere la terza sarebbe qualcosa di meraviglioso".

"Ho tantissime incognite per via del nuovo allenamento" Jacobs è tornato in Italia dopo sei mesi passati ad allenarsi in Florida, sotto la guida del nuovo coach Rana Reider. "In questo momento ho tantissime incognite perché ho stravolto la mia tipologia di allenamento, quindi non ho più quei riferimenti che avevo una volta per capire a che punto ero della preparazione", ha dichiarato l'azzurro, "l'allenatore cerca di condividere il meno possibile i suoi dati personali perché vuole che diamo sempre il massimo".

"Spero di mettere tutto insieme quando più conta" Dopo aver staccato il pass olimpico nella staffetta 4x100, Jacobs disputerà una gara il 18 maggio a Roma, poi il 28 maggio a Ostrava e a seguire una tappa di Diamond League tra Oslo e Stoccolma: "Nei prossimi tre appuntamenti cercherò di spingere al 100% per mettere insieme tutti quei pezzi di puzzle che abbiamo costruito negli ultimi mesi. Mi auguro di farlo quando più conta, quindi alle olimpiadi, passando ovviamente per i Campionati Europei. Spero di commettere tanti errori nelle prossime gare per capire quello che devo ancora sistemare".